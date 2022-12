Último sextou do ano: Baile, Circo e Happy Hour agitam fim de semana na Capital

É o último sextou do ano na Capital, mas em 2023 tem mais! Para essa sexta-feira, sábado e domingo, o JD1 preparou os principais eventos que acontecem na Cidade Morena. Além das festas de réveillon, tem programações da Cidade do Natal, apresentação de circo e Happy Hour! Confira:

SEXTA-FEIRA

Parada Natalina - A Cidade do Natal realiza até 15 de janeiro a Parada Natalina com a presença do Senhor Reno e Senhora Rena. A programação inclui cortejo musical, trenzinho, presépio e passeio na roda-gigante. O espaço conta com praça de alimentação e 11 tendas gourmets. A atração abre às 17h na avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Feira Central - A maior feira da Capital vai funcionar nesta sexta com os seus mais de 300 negócios disponíveis para você e sua família. Dentre eles, restaurantes, lojas de varejo do setor de vestuário, decoração, beleza, eletrônicos, além de bancas de doces artesanais, salgados, hortifrúti, e muito mais. A feira funciona das 16h às 23h, na rua 14 de Julho, 3.351. Entrada é gratuita.

Último Baile do Ano - Para quem gosta de modão sertanejo, hoje o Grupo Eco do Pantanal e Laço de Ouro realizam o último show baile do ano. O evento está marcado para às 20h, na Chácara da Antártica, localizada na rua Litorânea, 174, no Bairro Jardim América. Entrada: R$ 10 para as mulheres até 21h.

Santa Sexta - Para quem gosta de funk e eletrônico, o último sextou do ano é com os DJs Lino, Breno Lima, João Rosa e 6H. Sera a partir das 22h, na Estância das Flores. Entrada: R$ 15 antecipado e vendas através do (67) 9.8418-9382 / (67) 9. 9297-3910.

Ponto Bar - DJ Magão e Lady Afroo animam o público com um set variado no Ponto Bar. Será a partir das 18h, na rua Dr. Temistócles, 103, Centro. Entrada é gratuita.

Salomé Bar - Para aqueles que curtem um Happy Hour, esse último sextou é no Salomé. Com pratos, porções, drinks e muita música boa, é a partir das 17h, na rua Joaquim Murtinho, 242 esquina com a Pedro Celestino.

SÁBADO

Circo - O grupo circense New York Circus vai se apresentar para toda a família no shopping! Será às 15h, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Viagem Mágica - Essa é para quem curte música eletrônica e funk. Illusionize, considerado um dos maiores Djs da música eletrônica, estará na Capital. Serão 10 horas de open bar, estrutura coberta e artistas circenses animando a noite. Está marcado para às 22h, na Esplanada do Morenão. Entrada: a partir de R$ 340.

Cidade do Natal - A virada do ano em Campo Grande terá uma programação especial na Cidade do Natal. O público poderá conferir shows do eletrônico ao pagode, apresentações culturais, Parada Natalina e queima de fogos. No sábado será somente a partir das 19h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Pagode do Branco - A virada do ano promete muito pagode na Smoke Shop. Quem quiser comparecer na festa, é obrigatório o uso de roupas brancas. Será a partir das 17h, na avenida Júlio de Castilho, 1976, Bairro Vila Alba. Entrada: R$ 10 para mulheres e homens pagam R$ 20. Mais informações no (67) 9.9232-8112

Ano Novo no Ponto - Mesa de frios, drinks, frutas e muita música na virado do ano no Ponto Bar. Está marcado para às 22h, na rua Dr. Temistócles, 103, Centro. Entrada: R$ 20.

Virada no Capivas - O Capivas estará de portas abertas para receber a galera no Réveillon. A line up fica por conta dos DJs Chico e Magão. Será realizada a venda de espumante na garrafa e comidas no bar. Será das 17h às 01h, na rua Pedro Celestino, 1079, Centro. Entrada é gratuita.

Abusadamente - A festa open bar é mais uma opção para curtir a virada do ano. O evento conta com a participação de DJ Mat, DJ Christopher e DJ Laura Bittar. Os ingressos podem ser adquiridos no site. Será das 23h às 5h, no Espaço Casa Na Árvore na avenida da Capital, 100, Bairro Vila Rica. Entrada: R$ 110.

Eden Lounge - O Réveillon do Eden Lounge terá quatro horas de open bar, open food e decoração festiva na festa "Circus Réveillon - A Virada Mais Charmosa da Cidade". Está marcado para às 21h, no Eden Lounge. Entrada: a partir de R$ 350.

Clube Estoril - Neste ano, o tradicional Réveillon do Estoril terá Creedence (oficial cover Brasil), Tim Maia cover, sambista Gideão Dias, escola de samba Tim da Vila e banda de Flashback. O ingresso inclui open food, open bar e park kids com brinquedos, vídeo game, fliperama, atividades diversas e espaço para soneca da criançada. Será na rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Bairro Jardim Autonomista. Entrada: ingresso a partir de R$ 350 por pessoa em mesa compartilhada e crianças de 5 a 11 anos pagam meia-entrada. Mais informações pelo (67) 99219-0808.

Autódromo - O maior baile funk do ano acontecerá no Autódromo Internacional de Campo Grande. A programação promete queima de fogos, manobras radicais, Djs e paredão de som. É permitido levar um kit bebida por pessoa e o estacionamento é de graça para quem tiver carro e moto com adesivo do evento. Terá início às 18h, no Autódromo Internacional de Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30. Ingressos estão à venda pelo (67) 99103-6918.

Bailão - Tem show do músico Marlon Maciel e o grupo Trem Pantaneiro, que prometem agitar a noite de quem for comemorar a virada do ano na Cantina Mato Grosso. Entrada: ingressos a partir de R$ 200 para duas pessoas e inclui tábua de frios. Informações e reservas no (67) 99961-2834.

DOMINGO

Pagode da Nuala - Para começar o ano com o pé direito e agitar o domingo da galera, acontece mais uma edição do evento que já é tradição no Ponto Bar. Pagode de samba do Fofão, DJ Lady Afroo e Amarelo Drama. Será a partir das 18h, na rua Dr. Temístocles, 103.

Parada Natalina - A Cidade do Natal realiza até 15 de janeiro a Parada Natalina com a presença do Senhor Reno e Senhora Rena. A programação inclui cortejo musical, trenzinho, presépio e passeio na roda-gigante. O espaço conta com praça de alimentação e 11 tendas gourmets. O portão abre às 17h, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também