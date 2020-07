"A febre baixou e estou me sentindo muito bem", afirma Bolsonaro

Sarah Chaves, com informações da CNN

O presidente Jair Bolsonaro aguarda para a manhã desta terça-feira (7), o resultado do exame para o novo coronavírus.

Ele disse à CNN que está se sentindo melhor e que a febre baixou. "A febre baixou e estou me sentindo muito bem. Estou afim de trabalhar, estou me sentindo bem, tenho obra para inaugurar no país", disse.

Bolsonaro tem apresentado sintomas da doença desde o último sábado (4). O resultado est á previsto para sair por volta do meio-dia de hoje.

Ontem o presidente havia dito estava com 38°C de febre e 96% de oxigenação, e que por conta dos sintomas, cancelou a agenda da semana. Bolsonaro fez uma ressonância magnética dos pulmões, que segundo ele, não foi identificado problemas.

Outros testes

No mês de março, Bolsonaro foi testado para coronavírus, após o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wajngarten, testar positivo. Mas, segundo o presidente, o resultado deu negativo. Dias depois, ele fez o segundo teste, que também foi negativo.

Na época o presidente se recusou a divulgar o resultados dos exames. O Estadão acionou a justiça e no dia 27 de abril, a Justiça Federal deu um prazo de 48 horas para a União fornecer os laudos de todos os exames feitos pelo presidente.

A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou apenas relatório médico da coordenação de saúde da Presidência afirmando que Bolsonaro teve resultado negativo nos dois exames.

O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que obrigava Bolsonaro a entregar laudos de exames e o jornal recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A AGU entregou os exames de Bolsonaro ao ministro Lewandowski, que determinou que fossem juntados aos autos do processo, tornando os resultados acessíveis ao público.



