Acidente entre carretas deixa mortos na MS-306

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (9) envolveu três carretas, na MS-306, próximo ao município de Chapadão do Sul. As primeiras informações apontam que não há sobreviventes.

De acordo com o site O Correio News, o equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater o incêndio provocado com o impacto. Não há detalhes se há mais veículos envolvidos.

Em breve mais informações.

