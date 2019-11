Acidente grave entre caminhões deixa cinco feridos na MS-276

Um caminhão tanque se envolveu em um grave acidente, deixando cinco feridos, na manhã desta terça-feira (5). O fato aconteceu na curva do córrego Três Barras, entre Batayporã e Anaurilândia, na rodovia MS-276.

Segundo o jornal Nova News, uma empresa terceirizada prestava serviços na rodovia para a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

No local do acidente, o trânsito funcionava no sistema pare e siga, até o caminhão tanque, carregado com leite, se chocou com muita força no caminhão da empresa, e depois, bateu numa caçamba que carregava os materiais utilizados na manutenção do asfalto.

O impacto foi muito forte e os veículos envolvidos ficaram gravemente deteriorados, com um deles parando próximo a ribanceira do córrego.

As cinco pessoas que ficaram feridas foram levadas para o Hospital Sagrado Coração de Jesus. Entre elas, quatro, trabalhavam na obra, e, uma, era o condutor do caminhão que causou o acidente.

A polícia militar de Anaurilândia foi até o local que aconteceu o acidente interditar a rodovia, até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.

