Pai e filho morrem em acidente após veículo capotar

Vanderlei de Carvalo, 44, e seu filho, morreram na tarde de domingo (20), na MS-429, nas proximidades de São Gabriel do Oeste, vítimas de um acidente. Uma mulher, que supostamente seria mulher de Vanderlei, ficou presa nas ferragens.

O veículo era uma caminhonete Hilux com placas de São Gabriel, que perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. O carro entrou cerca de 40 metros para dentro da lavoura. Os homens foram arremessados para fora do veículo.

Pessoas que estavam no local acionaram a Polícia Militar, e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Coxim, também se deslocou para atender o acidente além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém quando a equipe chegou o Samu já havia removido a mulher das ferragens.

