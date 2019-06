Dupla fica ferida ao capotar caminhonete carregada de maquiagem

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Duas mulheres que estavam em uma caminhonete ficaram feridas após capotarem o veículo na rodovia BR-463, entre as cidades de Ponta Porã e Dourados,.

Segundo informações do Dourados News, elas capotaram próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A caminhonete estava carregada com maquiagem contrabandeada do Paraguai.

De acordo com a PRF, elas estavam vindo da fronteira com o Paraguai quando, viram a barreira de fiscalização e fizeram a volta. A atitude chamou a atenção dos agentes, que foram em busca do veículo.

A caminhonete onde as duas mulheres estavam capotou e houve um princípio de incêndio. Os agentes pediram ajuda aos motoristas para socorrerem as vítimas. Elas tiveram apenas ferimentos leves.

