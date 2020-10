Adelaido, da CDL, está com coronavírus: "não foi por falta de cuidado"

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojista de Campo Grande, Adelaido Vila, foi diagnosticado com coronavírus na quarta-feira (21), e nas redes sociais falou. “Não foi por falta de cuidado. Infelizmente a Covid me pegou. Bora lutar e superar”.

Ao JD1 Notícias, Adelaido declarou que sentiu os primeiros sintomas na última quinta-feira (15), e logo no início procurou se distanciar das pessoas. “Na sexta no final da tarde foi ficando complicado”, relatou.



Adelaido compartilhou com o jornal que sente dor no corpo, fadiga e falta de ar, os sintomas mais recorrentes e relatados por pessoas infectadas pelo vírus. O presidente da CDL passou o dia no hospital ontem, mas hoje está em casa, tomando todos os cuidados e isolado no quarto de hóspedes. “Estou lutando com este vírus”, alegou.

