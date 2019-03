AgÃªncia do FÃ¡cil Guaicurus Ã© fechada para manutenÃ§Ã£o

A Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) instalada no Fácil Guaicurus, no bairro Universitário, está temporariamente fechada por conta dos estragos causados pelo temporal da última semana, em Campo Grande.

Segundo informações do diretor de Administração e Finanças do Departamento, Jairo Luiz Martins Vasques, um levantamento está sendo feito para apurar quais as medidas necessárias a serem tomadas.

De acordo com o diretor, estão sendo estudadas as melhores opções para dar início ao processo licitatório da obra, mas, por enquanto, os servidores foram realocados para o Fácil Aero Rancho e Shopping Campo Grande.

Os usuários que deram entrada em documentos junto a Agência Guaicurus devem se dirigir até a unidade no Aero Racho para a retirada.

