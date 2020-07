Alguém viu o Josias? Ele está desaparecido desde sábado, na capital

A família de Josias Rocha Espíndola, 18 anos, busca por informações que ajude a encontrar o paradeiro do jovem que saiu de casa no último sábado (18), e não deu mais notícias.

A tia do jovem, Edileuza Luiz, disse que o jovem mora com a avó, no Jardim Canguru, e por volta das 15h de sábado disse que iria a casa de um familiar e não retornou mais.

Hoje, a família recebeu a informação de que Josias foi visto na feira da avenida dos Cafezais. Qualquer informação que ajude a localizar o paradeiro do jovem pode ser passada para a família pelo número 99322 0600.

