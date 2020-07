Sem histórico de crimes, morte de Josias ainda é mistério

O corpo de Josias Rocha Espinosa, de 20 anos, que desapareceu no sábado (18), já foi reconhecido pela família nesta terça-feira (21) e apesar da causa da morte ainda não ter sido definida, a tia do jovem, Edileuza Luiz afirma que ele possui ferimento de arma branca.

De acordo com o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Campo Grande, o registro de entrada do corpo de Josias foi às 6h de domingo, e ainda está no local esperando para ser liberado pela família.

A tia, Edileuza afirma que só soube da morte nesta terça, no momento em que estava na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, registrando o desaparecimento quando recebeu uma ligação. Na ligação, uma mulher disse à família que, no domingo um rapaz foi executado em frente a residência dela, no Jardim Los Angeles.

De acordo com a tia, a mãe de Josias era a única familiar que ele tinha no Los Angeles, porém o corpo dele foi encontrado bem distante da residência da mãe. “A princípio ele foi atingido com arma branca, parece que deram uma facada em cima do peito dele”, relatou.

O JD1 Notícias entrou em contato com a pessoa que ligou para Edileuza, afirmando que o corpo de Josias foi deixado em frente a sua casa na rua Francisco Manoel da Silva, no Los Angeles.

A testemunha que terá o nome preservado, conta que tudo ocorreu por volta das 1h da madrugada de domingo, quando o filho e a nora que dormiam na sala escutaram uma pancada forte no portão “Acharam que tinha alguém entrando na casa, correram para avisar a mim e ao meu marido. Quando saímos lá fora ele já estava dando seu último suspiro”, relatou.

Ainda de acordo com a mulher que presenciou os últimos segundos de Josias, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, a vítima já estava com o ‘corpo duro’. “Pelo que ouvimos os bombeiros dizerem parece que foi uma facada certeira no coração", complementou.

A testemunha conta que não ouviu nenhum barulho ou confusão em frente à sua casa. O corpo de Bombeiros, policiais e a perícia saíram do local apenas às 3h da madrugada após investigar a cena do crime.

Conforme Edileuza, o corpo do sobrinho provavelmente será liberado amanhã. “Ele vai ser liberado para sepultamento e velório amanhã de manhã. O enterro dele vai ser no Cemitério Monte Oliveira na avenida Guaicurus”, confirmou a tia.

Após a liberação do corpo de Josias, o Imol irá liberar o laudo médico para a delegacia de Polícia Civil.

Em contato com a polícia, foi repassado ao JD1 Notícias, que Josias não possuía passagens criminais e estava em conformidade com a lei.

