Final triste: família encontra Josias no IML

A família de Josias Rocha Espíndola, 18 anos, o encontrou no Instituto Médico Legal (IML). O reconhecimento do corpo foi feito na manhã desta terça-feira (21), ele estava desaparecido desde sábado (18), no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, a tia de Josias, Edileuza Luis, disse que estava na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, registrando o desaparecimento quando recebeu uma ligação. Na ligação, uma mulher disse à família que, no domingo (19), um rapaz foi executado em frente a residência dela, no Jardim Los Angeles. “Após essa ligação, fomos ao IML e ele está lá”, disse a tia.

“Agora é só enterrar e entregar a alma dele para Deus, tentar descobrir o culpado e o motivo”, concluiu a tia.

