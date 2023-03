Um acidente trágico na noite desta sexta-feira (10) vitimou Carolina Peixoto dos Santos, Lais Moriningo, Kaena Guilhen e Letícia de Mello que viajavam juntas na BR-163 e nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte das jovens.

Carolina Peixoto dos Santos, de 28 anos, era engenheira civil e servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Governo (Segov), ela quem condizia o veículo na hora do acidente. Nas redes sociais a mãe de Carolina comunicou o falecimento da filha e pediu orações.

“É com o coração despedaçado que comunico aos meus amigos o falecimento da minha filha, da minha vida, Carolina, ocorrido na noite de ontem, em um acidente de carro. Peço muitas preces para poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração” Mary Peixoto.

Lais Moriningo Paim, tinha 29 anos e trabalhava na área administrativa de uma empresa. “Eu ainda estou em choque, porque você não merecia uma morte assim, você era uma pessoa maravilhosa, risonha, não merecia isso. Que Deus possa confortar todos aqueles que ficaram e que você descanse ao lado de Deus” escreveu uma amiga de Lais.

Kaena Guilhen Fernandes, tinha 29 anos e segundo amigos chegou a participar de uma missa antes de viajar. “Que Jesus acalente seus pais, em especial meu irmão Duarte. Minha sobrinha. Que o Senhor Jesus te receba em seus braços. Menina doce!” escreveu uma tia.

A mãe de Kaena também se despediu da filha nas redes sociais“ a minha filha Kaena Guilhen Fernandes, foi para junto de Deus, virou uma estrela”.

“Perder um amigo é muito triste! Acordar com a notícia que você se foi Kaena Guilhen Fernandes foi muito triste, você foi a minha primeira amiga de infância, tantas recordações boas! Peço a Deus que conforte sua família, principalmente sua mãe, estamos em oração” relatou uma amiga.

Letícia de Mello da Silva tinha 28 anos, era bancaria e também estava no veículo. Apenas uma passageira sobreviveu ao acidente, levada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. O condutor da Hilux de 45 anos, que também estava envolvido no acidente, teve ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital.

Relembre o caso:

O acidente entre uma caminhonete e um Fiat Argo resultou na morte de quatro amigas na noite desta sexta-feira (10), na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km de Campo Grande.

As jovens seguiam para Rio Verde (MS), onde iriam comemorar o aniversário de uma amiga neste fim de semana. De acordo com a ocorrência registrada na Depac Centro, o carro conduzido por Carolina trafegava sentido Campo Grande/Jaraguari e a caminhonete conduzida por Wagner Divino trafegava sentido contrário, quando o veículo Argo tentou realizar ultrapassagem em faixa contínua, onde acabou colidindo frontalmente com a caminhonete.

Deixe seu Comentário

Leia Também