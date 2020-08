AO VIVO: Bolsonaro volta a Nioaque, onde serviu por três anos

O presidente Jair Bolsonaro cumpre seu último compromisso no Mato Grosso do Sul. Ele é homenageado no 9° Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), em Nioaque, onde serviu como tenente do Exército Brasileiro entre os anos de 1979 e 1981.

Depois que deixou Nioaque, o presidente só voltou uma vez, em 2017. Neste momento, o presidente é aguardado por apoiadores fora do quartel. Acompanhe:

