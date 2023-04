Após ataque, creche de Blumenau reabre com muro mais alto

O centro educacional infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), retomou suas atividades nessa segunda (17), 12 dias após um jovem, de 25 anos, pular o muro da creche e matar quatro crianças.

Logo na entrada, as crianças foram recepcionadas por pessoas fantasiadas de personagens de histórias infantis. Balões coloridos completavam o cenário. A creche é particular e oferece berçário, pré-escola e contraturno para crianças de até 12 anos de idade.

O espaço interno também foi modificado. Desde a semana passada, a direção da creche vem promovendo uma reforma, com ajuda de voluntários e doações de materiais de construção. O muro da creche ficou mais alto e ainda ganhará uma nova pintura.

"A adesão foi excelente. As crianças chegaram felizes, sorridentes. Estavam com saudades das professoras, dos amigos, do ambiente. Um dia lindo", contou a assessora jurídica da creche, Patrícia Kasburg.

Na rua, logo em frente à creche, há uma viatura da Polícia Militar onde dois agentes fazem a vigilância. De acordo com Kasburg, o suporte da PM será dado nos próximos 15 dias. A partir daí, a creche prevê a contratação de segurança privada.

Inquérito sobre atentado é concluído

Na tarde de ontem (17), a Polícia Civil de Santa Catarina falou com a imprensa sobre o inquérito do atentado na Cantinho Bom Pastor, concluído na sexta (14).

O autor do ataque deve ser indiciado no inquérito por quatro homicídios quadruplamente qualificados (por motivo fútil, emprego de meio cruel, sem possibilidade de defesa e contra menor de 14 anos) e também por quatro tentativas de homicídio, com as mesmas qualificadoras, por causa das crianças que ficaram feridas.

Até agora, investigadores apontam que o autor dos crimes agiu sozinho e escolheu o Cantinho Bom Pastor de forma aleatória.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também