Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Após avanços na PGE, procuradora-geral deixa cargo para disputar vaga no TJMS

Ana Ali cita inovação, acordos e gestão da dívida ativa como resultados a frente da Procuradoria-Geral do Estado

09 abril 2026 - 10h24Vinícius Santos

A procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, deixou o comando da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) para concorrer a uma vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição extra de quarta-feira (8).

A advogada deve se candidatar para integrar a lista sêxtupla que será formada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), devido à vacância do cargo de desembargador anteriormente ocupado por Ary Raghiant Neto.

Pelo rito do quinto constitucional, cabe à OAB formar a lista com advogados indicados. Em seguida, o Tribunal de Justiça reduz essa relação para uma lista tríplice, que é encaminhada ao governador do Estado, responsável pela nomeação final.


Ao comentar sua saída da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS), Ana Carolina destacou o trabalho realizado ao longo de quatro anos à frente da instituição. Segundo ela, os avanços alcançados foram resultado do empenho coletivo da equipe.

“A largueza desses quatro anos à frente da PGE me traz a certeza de que o trabalho que realizamos só foi possível graças a um quadro dedicado, de corpo e espírito, a um projeto. Todos estavam verdadeiramente empenhados no processo. Esse é o meu maior aprendizado. Entregamos uma PGE transformada nos aspectos da inovação, da consensualidade, da gestão da dívida ativa com meios negociais institucionalizados e da atuação estratégica em todas as políticas públicas."

Entre os resultados alcançados, ela citou, "Mapeamos riscos fiscais, negociamos precatórios e colocamos o Estado no regime geral de pagamentos. Ofertamos a transação tributária, assinamos no STF (Supremo Tribunal Federal) acordo paradigma para a pacificação dos conflitos indígenas e mantivemos diálogo constante com os Poderes e Instituições, sempre conectados com a advocacia privada, guardiã de direitos indispensáveis à Justiça.”

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça de MS condena empresa a indenizar trabalhadora por assédio moral
Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico
Saúde
Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico
Materiais apreendidos - Foto: Divulgação / MPMS
Polícia
MS: Gaeco desmantela quadrilha que traficava drogas em mármore e prende seis envolvidos
Foto:
Educação
Justiça obriga prefeitura de Camapuã a oferecer transporte escolar a criança da zona rural
Raio-x mostra com plug anal no intestino Foto: Reprodução
Saúde
Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal
Divulgação - PCMS
Polícia
Operação "Carga Oculta" combate esquema de fraude com cargas de grãos
Após sexo oral, mulher pega faca e corta pênis de ex em Ponta Porã
Polícia
Após sexo oral, mulher pega faca e corta pênis de ex em Ponta Porã
Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul - Foto: Reprodução
Política
Conselho de Pastores de MS convoca nova eleição em meio a vacância e erros em atas
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Após arrombar casa e furtar TV no Monte Castelo, homem é preso pela PM
Local do acidente - Foto: Rogério Valim
Trânsito
Motociclista é encaminhado à Santa Casa após acidente na Antônio Maria Coelho

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi