Após denúncia de jornalista, Globo diz que repudia qualquer tipo de assédio

Saiba Mais Geral Jornalista da Globo é demitida após denunciar assédio de chefe

A comunicação da Globo nacional emitiu uma nota dizendo que repudia qualquer tipo de assédio, após a repercussão do caso da jornalista Ellen Ferreira, demitida da afiliada Rede Amazônica em Roraima, após denunciar o diretor de jornalismo pelo crime.

Conforme a nota, o diretor de jornalismo, Ali Kamel, ao receber o e-mail de Ellen, reportou o caso ao setor de afiliadas para que a queixa fosse transmitidas à Rede Amazônica. Veja na íntegra:

"As afiliadas da Globo comungam dos mesmos princípios editoriais mas são empresas independentes. O diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, ao receber e-mail da jornalista Ellen Ferreira, entrou imediatamente em contato com o setor de afiliadas para que a queixa fosse transmitida à Rede Amazônica. A Globo reitera que o respeito é um valor fundamental do seu Código de Ética. A empresa repudia qualquer tipo de assédio ou preconceito, que não são tolerados no ambiente de trabalho em nenhuma hipótese"

Em nota a missora ainda reitera que os esclarecimentos sobre o que ocorreu depois devem ser dados pela afiliada.

Entenda o caso

A jornalista Ellen Ferreira, da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo em Roraima, foi demitida inesperadamente na quinta-feira (23) ao chegar na empresa, após 20 dias afastada por ter contraído coronavírus.

Em entrevista à coluna do Leo Dias, Ellen, conta que a emissora alegou reestruturações da equipe, mas acredita que o motivo seja a denúncia que ela e outros funcionários fizeram contra um diretor de jornalismo por assédio .

Saiba Mais Geral Jornalista da Globo é demitida após denunciar assédio de chefe

Deixe seu Comentário

Leia Também