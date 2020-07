Após fase ruim, Fábio Assunção surge de abdômen trincado na web

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Após virar meme por fase ruim com bebidas alcoólicas, Fábio Assunção decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e perdeu 27kg, chocando geral que fazia piada com a má forma do ator.

Nessa quinta-feira (16), o personal Chico Salgado compartilhou no Instagram algumas fotos em que o ator aparece com o abdômen trincado. "Eu acho muito engraçado como funciona a cabeça da maioria dos brasileiros. Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso principalmente se existe algum tipo de evidência na pessoa. Trago o meu aluno, Fábio Assunção, que fez uma das mudanças de vida mais incríveis que eu já vi e merece ser aplaudido e compartilhado para motivar alguém que pode estar precisando disso, mas o julgamento muitas vezes não deixa ninguém enxergar", escreveu ele.

Em seguida, Chico pediu mais empatia. "Que um dia nós possamos aprender a admirar e compartilhar histórias de vitória e superação e isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem noção. Ainda bem que o Fábio usou todas as críticas para converter em energia e vontade de mudar. Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versão! PS: Não é bomba, dieta milagrosa nem mágica. São dez meses de trabalho duro que começou com uma coisa chamada decisão", finalizou ele.

Em uma outra foto postado pelo próprio ator, a legenda: "Crepúsculo: a claridade observada no período que antecede o nascer do dia. 1 de julho. Crepúsculo devidamente amanhecido, desavergonhadamente registrado."

A legenda “cabeça”, com um quê reflexivo, foi escrita por Fábio Assunção, em seu perfil no Instagram, legendando uma sequência de fotos belíssimas.

Nas imagens, o ator de 48 anos aparece na praia, gatíssimo, exibindo o shape conquistado após perder 27 quilos. O bastante para que sua reflexão ficasse em segundo plano.

Com 244 mil curtidas até o fechamento desta matéria, o que mais se viu foi elogio nos comentários. Todos ao fato dele ter reafirmado sua faceta de galã, chamando à atenção para a barriga tanquinho. Os fãs não economizaram elogios. "Misericórdia, Senhor! Com todo o respeito", brincou uma internauta. "Vem ser bonito assim aqui em casa...", disse uma mais atirada.

