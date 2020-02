Aquário do Pantanal passará por novo processo licitatório

Saiba Mais Geral Aquário do Pantanal pode se tornar centro de pesquisa alemã

Um novo processo licitatório foi lançado pelo Aquário do Pantanal, nesta quinta-feira (13), dessa vez para a impermeabilização dos tanques que garantirá a vedação dos aquários, evitando infiltrações e vazamentos.

Outras três licitações para a conclusão das obras já foram lançadas e estão sendo executados, como os serviços de substituição dos vidros e a conclusão da cobertura metálica. Já os trabalhos para a conclusão do revestimento de alumínio composto (forro e monocapa) começarão assim que os trâmites administrativos habituais do processo licitatório em aberto sejam concluídos.

“As próximas licitações já estão pré-definidas e seguem a dinâmica necessária para que a obra seja concluída. A troca dos vidros e a cobertura metálica estão sendo executados. A licitação do revestimento de alumínio composto está dentro da normalidade do processo licitatório. Não há entraves judiciais. São processos administrativos. Logo, teremos uma empresa vencedora do trâmite “, explicou o vice-governador e titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Murilo Zauith.

O Centro de Estudos e Pesquisas da Ictiofauna do Pantanal, o Aquário, contará com 32 tanques internos e externos com peixes e répteis, mais de 5,4 milhões de litros de água e um sistema de suporte à vida com condições reais do habitat. Os tanques formarão circuitos cenográficos para transportar os visitantes aos cinco continentes: Europa, África, América, Ásia, e Oceania.

“Além do circuito cenográfico dos cinco continentes, o Aquário vai contar a história da maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal. Dá para conhecer mais do Pantanal aqui, do que indo até ele. O Aquário irá oferecer ao público a oportunidade de conhecer a riqueza da biodiversidade do Pantanal, além de outros ecossistemas brasileiros”, afirmou

Centro de Pesquisas

O espaço servirá como o maior centro do país de difusão do conhecimento sobre a biodiversidade pantaneira. Haverá um banco de dados para estudos científicos, servindo de base para formação de dissertações de mestrado e teses de doutorado. O Aquário vai utilizar tecnologias inovadoras, além de técnicas interativas e interdisciplinares para garantir que alunos tenham uma experiência acadêmica de excelência.

