Aquário do Pantanal pode se tornar centro de pesquisa alemã

O cônsul da Alemanha, no Brsil, Axel Zeidler, visitou pela primeira vez Mato Grosso do Sul, nesta semana em reunião com o governador Reinaldo Azambuja e o vice-governador e titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Murilo Zauith. A pauta da visita foi a cooperação entre o Estado e o país Europeu, tendo o Aquário do Pantanal como oportunidades de pesquisa para o outro país.

O Aquário do Pantanal, instalado no Parque das Nações Indígenas, principal cartão postal de Campo Grande, que deve ser entregue à população no fim de 2020 e terá mais de 260 espécies de animais, que podem ser objeto de estudo para as universidades alemãs.

Durante o encontro, o vice-governador propôs um convênio com as universidades da Alemanha, disponibilizando o Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira, o Aquário do Pantanal, para estudo das espécies que irão compor os 32 tanques. “O Aquário será um centro de estudos e pesquisas, um empreendimento turis-científico da biodiversidade pantaneira. Propusemos um convênio com as universidades alemãs para que eles possam pesquisar as diversas espécies que teremos aqui, inclusive os exemplares inéditos que já registramos”, explicou o vice-governador.

Um laboratório, chamado de “Projeto Quarentena”, foi montado há quatro anos para a manutenção de mais de 180 espécies de peixes . Lá, 55 espécies já se reproduziram, sendo nove registros inéditos no mundo e outros três documentados pela primeira vez no Brasil.

Axel disse estar genuinamente disposto a criar ampla relação com Mato Grosso do Sul. “Queremos ampliar a relação com Mato Grosso do Sul e não ficar apenas em São Paulo, onde existem muitas indústrias. Mas aqui no MS tem o turismo, o meio ambiente, o setor agropecuário, além das empresas alemãs que já vendem aqui nossos produtos. Já importamos carne de Mato Grosso do Sul, mas queremos ampliar as relações bilaterais e por isso queremos saber quais as possibilidades de cooperação no futuro”

Além do Aquário, fizeram parte da pauta do encontro a Rota Bioceânica, Pantanal, Aquário do Pantanal e Direitos Humanos. Também participaram do encontro o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck; a secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre; o cônsul-geral adjunto, Jens Gust; e o cônsul honorário da república federal da Alemanha em Campo Grande, Reinhard Knoch;

