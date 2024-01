Ar-condicionado expl0de e "estoura" cabeça de técnico durante manutenção; vídeo

Um homem teve o rosto desconfigurado após um grave acidente de trabalho na segunda-feira (29), em um estabelecimento localizado em Maceió. O técnico em manuntenção de refrigeração mexia em um ar-condicionado quando o condensador do aparelho explodiu em seu rosto.

De acordo com informações do CM7, o homem teve ferimentos graves, foi atingido na região da cabeça, sofrendo queimaduras pelo corpo e uma grave fratura no crânio.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram prontamente acionados para prestar socorro à vítima. De acordo com informações do Samu, é destacado que o trabalhador não estava utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante a execução do serviço, o que pode ter contribuído para a gravidade dos ferimentos.

A equipe de resgate do Samu realizou os primeiros socorros no local do acidente, e o trabalhador foi posteriormente encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) em estado crítico. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde do trabalhador. O incidente serve como um alerta para a importância do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual em ambientes de trabalho arriscados.

Veja o vídeo completo aqui.

