Assembleia Legislativa entra em recesso parlamentar

Os deputados estaduais estarão de recesso a partir desta quinta-feira (18) e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALMS), terá o expediente suspenso nesta quarta-feira(17).

Seguindo as orientações do Regimento Interno da Casa de Leis, onde prevê que a Assembleia Legislativa se reúne na capital de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, quando se encerrará a Sessão Legislativa.

Publicado no Diário Oficial do Legislativo na última sexta-feira (12), conforme consta no documento, a medida deve-se a realização de obras para o aperfeiçoamento das instalações dos gabinetes parlamentares, que serão intensificadas no final deste mês.

Dessa forma, segundo prevê o Ato 39 da Mesa Diretora: “fica suspenso o expediente e o atendimento ao público nos dias 16 e 17 de julho de 2019, e durante o período de recesso parlamentar, que ocorrerá de 18 a 31 de julho de 2019, onde só vai permanecer o expediente interno para o cumprimento das atividades essenciais da Casa”.

A medida levou em consideração o fato de que os trabalhos legislativos da Casa estão totalmente em dia após a realização de 69 sessões plenárias e 210 votações nominais de projetos.

O recesso dos parlamentares encerra no dia 31 de julho.

