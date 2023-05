Atenção jovem: Termina em junho prazo para alistamento militar obrigatório

Previsto na Lei nº 4.375, de 1.964, o alistamento é obrigatório e o não comparecimento no processo de seleção traz diversas implicações. Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2023 têm até 30 de junho para se alistarem no Serviço Militar.

Segundo informações da secretaria da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, em média, 7,5 mil rapazes se alistam todos os anos na Capital. Para a realização do cadastro, tanto presencialmente, quanto de maneira on-line, são necessários apenas, CPF, RG e comprovante de residência atual.

O alistamento pode ser feito presencialmente na Junta de Serviço Militar do município, na Rua Antônio Maria Coelho, 300, Vila Planalto, ou pelo site alistamento.eb.mil.br.

“É extremamente importante, pois, o cidadão do sexo masculino que, ao completar 18 anos, não tiver o documento que comprova estar em dia com o Serviço Militar, ele não regulariza o Título de Eleitor, não regulariza CPF, não consegue emprego com carteira assinada, não viaja para o exterior, não pode assumir concurso público e não cola grau na maioria das universidades”, ressalta a chefe da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, Silvia Azevedo de Matos.

Isenção

Conforme a legislação, são isentos do Serviço Militar obrigatório;

- Portadores de deficiência física definitiva, notoriamente incapaz ou com incapacidade temporária;

- Jovens casados, pais ou responsáveis pelo sustento da família; ou integrante de denominações religiosas, mediante requerimento de processo de isenção.

Os selecionados, ao ingressarem nas Forças Armadas, permanecem pelo período de 12 meses, podendo optar pelo engajamento, permanecendo por até mais 7 anos engajado, a depender da disponibilidade de vagas.

Serviço – Alistamento Serviço Militar Obrigatório

Público: Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2023

Prazo: Até 30 de Junho

Local: Junta de Serviço Militar de Campo Grande

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 300 – Vila Planalto

Horário: De segunda a sexta, das 7h30 às 15h30

Informações: (67) 3314-9917 ou WhatsApp (67) 9 9808-4125

