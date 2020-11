Ator da Globo é encontrado morto

O ator Jonas Mello, de 83 anos, foi encontrado morto no final da tarde dessa quarta-feira (18), em seu apartamento, que fica em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A informação foi confirmada à TV Globo pela irmã do artista, Josefina Rodrigues de Mello.

De acordo com Josefina, Jonas teria passado mal e ligado para um primo. Quando o familiar chegou ao local, Jonas já tinha falecido. A causa da morte não foi informada.

Josefina afirma que o irmão levava uma vida saudável e não tinha problemas de saúde. Ultimamente, dedicava-se à dublagem de filmes.

Jonas era solteiro e sem filhos. O corpo deve ser velado a partir das 14h no Cemitério Memorial de Santos, no litoral paulista. O sepultamento está previsto para ocorrer às 18h.

Seu último trabalho na TV foi interpretar um capanga na novela “Flor do Caribe”, da TV Globo, em 2013. No cinema, atuou em “O Cangaceiro” (1997) e “Lula, o filho do Brasil” (2010). Também foi dublador de diversos filmes e desenhos animados.

