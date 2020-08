Azul retoma voos em Dourados a partir de segunda-feira

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

A Azul volta a voar para Dourados a partir da próxima segunda-feira (3).

A cidade passa a ter voos diretos para Viracopos, em Campinas, o principal centro de conexões da Azul no Brasil, conectando os Clientes sul-mato-grossenses a diversos destinos nacionais e internacionais, como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT) e Navegantes (SC), e até Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal.

Com operações de segunda à sexta, os voos serão realizados com as aeronaves modelo ATR 72-600, que podem transportar até 70 Clientes. As passagens para os destinos já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul.

A companhia suspendeu os voos na cidade em março, início da pandemia. A Gol já retomou os voos na cidade e o destino é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O novo padrão de limpeza

A Azul reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA. A companhia também foi a primeira do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Em outra iniciativa pioneira, a Azul passou a medir a temperatura dos Tripulantes a cada início de turno, aumentando a confiança em solo e a bordo e preservando a vida e a segurança de todos.

A companhia tem orientado o check-in pelo aplicativo da companhia e, para aqueles que precisa despachar a bagagem, sugere o uso dos balcões de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores.

Por meio de realidade aumentada projetores no chão formam um tapete virtual colorido e móvel, que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo com seu número de assento.

A inovação vem proporcionando uma diminuição de cerca de 25% no tempo em que uma pessoa leva entre embarcar e sentar dentro do avião e, de quebra, contribui para o distanciamento social, já que os Clientes convocados para o embarque ficam a quatro metros de distância entre si.

A bordo da aeronave, kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul quando necessário.

A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina o vírus do Coronavírus em 99,99% dos casos.

Com o produto e a limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pela Anvisa.

O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

