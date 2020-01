Bolsonaro poderá entregar novo Hospital de Dourados

Até o final deste ano, o Hospital da Mulher e da Criança, unidade materno-infantil, que está sendo construída em Dourados, poderá deixar de ser um sonho para se tornar realidade e ofertar saúde de alto padrão para a população de 33 municípios da Grande Dourados. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, disse que a inauguração poderá contar com a presença do presidente da república, Jair Bolsonaro.

Em construção em área anexa ao Hospital Universitário (HU), o Hospital da Mulher e da Criança será uma unidade voltada ao atendimento hospitalar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) bem como será um hospital-escola para os cursos universitários da área de saúde.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Geraldo Resende afirma que esta é uma conquista histórica que tem prazer de repartir com as mulheres e crianças de Dourados e de todo Mato Grosso do Sul. ‘’Está obra é emblemática, por simbolizar nosso compromisso com a saúde da mulher e da criança. Só por ela e por aquilo que representará após a sua ativação já teria valido a pena ter conquistado quatro mandatos de deputado federal em Brasília’’, disse.

Geraldo começou a luta pela construção do Hospital da Mulher e da Criança em 2009, tendo conquistado, em 2010, R$ 12,9 milhões, os quais acabaram perdidos por questões burocráticas. Diante disso, o então parlamentar trabalhou pela conquista de novos recursos com o apoio da bancada federal do Estado. Em 23 de agosto de 2017, o então ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em Dourados fazendo lançamento das obras.

Além dos recursos da fase em conclusão, já estão garantidos, pela bancada federal, cerca de R$ 10 milhões junto ao Orçamento Geral da União para a etapa seguinte da construção. No próximo mês de fevereiro, o secretário vai articular junto à Ebserh a compra dos equipamentos necessários ao funcionamento da primeira etapa.

