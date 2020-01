Caixa é autada pelo Procon por mau atendimento pela segunda vez

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Clientes da agência da Caixa Econômica Federal da avenida Afonso Pena, 4.909 voltaram a denunciar o estabelecimento na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) por mau atendimento e fazerem os clientes esperarem por tempo excessivo nas filas.

Após as denúncias, uma equipe do Procon foi até a agência para verificar os relatos denunciados e confirmaram que o tempo era excessivo, até mesmo em dias que o movimento é considerado fraco. Os clientes do estabelecimento foram obrigados a esperar por tempo superior ao que é classificado como razoável pela legislação municipal e estadual.

Essa infração no código de boas relações consumeristas levou o Procon autuar, mais uma vez, a agência, o que pode resultar em uma multa para a Caixa. Além dessa, foram encontradas outras irregularidades no estabelecimento da Caixa.

Entre elas é a expedição de comprovantes de atendimento em papel termossensível, que é proibido pela lei e irregularidade na identificação do atendimento preferencial. A reincidência na autuação motivou a expedição de auto de infração pela equipe do Procon Estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também