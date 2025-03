JD1TV: CafÃ© com NegÃ³cios mira em expansÃ£o para o interior e novo formato em 2025

O evento empresarial Café com Negócios abre a sua temporada de 2025 com novidades que prometem fortalecer ainda mais o ecossistema de empreendedores no Mato Grosso do Sul. Para falar mais sobre o tema, o JD1 recebeu o fundador do projeto, Dijan de Barros.

Com o tema "Um Futuro em Movimento", o primeiro encontro do ano acontece na próxima terça-feira (18) no Bosque Expo, em Campo Grande, trazendo especialistas para debater as oportunidades econômicas do Estado.

Para abrir a temporada, o evento contará com a presença do Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. Ele apresentará um panorama sobre as perspectivas econômicas e estratégias de crescimento no Estado, conectando o setor empresarial às oportunidades governamentais.

Neste ano, o Café com Negócios se expande para o interior de MS, levando as suas edições também para Dourados e Bonito. A expansão representa um passo estratégico para ampliar a rede de networking e fomentar o crescimento empresarial em diferentes regiões do Estado.

Outra novidade é a adoção do formato Talks, que substituirá os fóruns utilizados anteriormente.

Assista:

