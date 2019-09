Cartório Ayache é o primeiro do MS a receber certificação da ABNT

Saiba Mais Geral Cartórios farão certificação digital

Depois de um ano de muito trabalho e com o empenho dos 45 funcionários, o Cartório Ayache conquistou, em agosto deste ano, a Certificação da Gestão Empresarial para Serviços Notariais e de Registro, de acordo com a norma ABNT/NBR 15906:2010. Dessa forma o cartório é o primeiro no Mato Grosso do Sul a receber o certificado.

Após o período de um ano de preparação, o cartório passou por uma avaliação realizada pela equipe da ABNT no início do mês passado, e no mesmo mês, com a aprovação de todos os itens, a empresa recebeu a premiação.

Conforme tabelião, Ely Ayache, o cartório de notas foi o primeiro a receber a certificação no estado. Ele explica que, o certificado é o ápice na sua área e também é o resultado de um grande trabalho que contou com a participação de todos os seus colaboradores que se empenharam durante 12 meses para cumprir com as normas.

“É uma premiação de procedimentos que foi conquistada graças ao empenho e união de toda a minha equipe. Com esse esforço, nós fomos aptos a receber esse importante reconhecimento de nível nacional”, afirmou.

Ainda de acordo com Ely, o plano agora é fazer a manutenção dos procedimentos para receber outra certificação, que acontece de três em três ano. “É um trabalho intenso, as normas exigem atenção em vários fatores que envolvem acessibilidade, bem estar dos funcionários, qualidade e rapidez no atendimento ao cliente”, explicou.

“Mas isso nos faz melhorar a nossa atenção e transformar a relação com os nossos consumidores e mudar a nossa visão em relação à qualidade. Orgulhamos-nos de prestar serviços com excelência e comprometimento”, finalizou.

ABNT

A norma ABNT / NBR 15906:2010 estabelece os requisitos do sistema de gestão empresarial e demonstra a capacidade dos serviços notariais e de registro de gerirem seus processos com qualidade, de forma a satisfazer as partes interessadas, atender aos requisitos legais, elementos de gestão socioambiental, saúde e segurança ocupacional.

Essa certificação entrou em vigor no dia 29 de dezembro de 2010

