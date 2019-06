Cartórios farão certificação digital

Evento sobre o e-notariado digital recebeu tabeliães e funcionários de cartórios na sede da Associação dos Notários e Registradores do Estado (Anoreg-MS), em Campo Grande nesta manhã de sábado (15).



O presidente da Anoreg-MS, Ely Ayache, conduziu o encontro e falou sobre como os cartórios passarão a ser certificadores de assinatura digital. “Os cartórios irão oferecer o token de assinatura digital para o cliente até o final do ano de 2019, para que as assinaturas de alguns atos notariais, sejam, no futuro, assinados digitalmente pelo token. Faremos um banco de dados para que as assinaturas futuras, as autenticações de documentos digitais sejam reconhecidas, porque algumas pessoas já estão usando, falamos sobre esse instrumento para desburocratizar, para ter mais eficiência, mais capacidade, e informatização”, comentou.



O objetivo do encontro é melhorar o serviço para o usuário. “Também refletimos sobre o uso capião extrajudicial, que é uma forma nova de dessocializacao, que está vindo do Judiciário para os cartórios, já que a nossa capilaridade é muito grande, estamos presentes em todos os municípios, traz economia para o poder público, atas notarias como forma de provas”, finaliza.



O evento contou com a presença do assessor do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil (CNB-MS) , Luiz Carlos Weizenmann, com o juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Márcio Evangelista Ferreira da Silva, com o presidente da seccional do Distrito Federal, Hércules Benício, do presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Título do Brasil – Secção MS e presidente do CNB-MS, o tabelião de Notas e Protestos na Comarca de Maracaju, Leandro Augusto Neves Corrêa e outros representantes.

