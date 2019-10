Cenas fortes - Vídeo mostra uma pessoa queimada em queda de avião

Joilson Francelino, com informações do Uol

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma pessoa ainda não identificada com o corpo aparentemente queimado minutos depois do avião de pequeno porte cair na manhã desta segunda-feira (21), na região noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com informações do Uol, quatro pessoas estavam na aeronave Cirrus Design modelo SR20. Na queda, alguns carros foram atingidos. Três mortes já foram confirmadas e outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Entre os mortos, segundo o subcomandante dos Bombeiros de Minas, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, estão um dos ocupantes da aeronave, um pedestre e uma pessoa que estava dentro de um dos veículos atingidos. Os demais ocupantes do monomotor sobreviveram, incluindo o piloto.

O avião havia acabado de decolar do aeroporto Carlos Prates e caiu após 21 segundos no ar. A Infraero não informou o destino do vôo. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que a aeronave estava em situação regular e com as inspeções dentro do prazo de validade.

Vídeo mostra pessoa queimada após queda de avião pic.twitter.com/zTQgpR8oXJ — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 21, 2019

