Vídeo - Avião de pequeno porte cai sobre carros em bairro residencial

Priscilla Porangaba, com informações do Exame

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu sobre carros e transportava quatro pessoas e há pelo menos três feridos. O número de veículos atingidos ainda não foi confirmado. Quatro viaturas do resgate seguiram para o local.

O acidente aconteceu entre as ruas Minerva e Belmiro Braga. A aeronave saiu do aeroporto do bairro vizinho, Carlos Prates. Em abril deste ano, outro monomotor caiu na mesma rua.

URGENTE: Avião cai perto do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de BH. pic.twitter.com/Q9Xzy8yRfK — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) October 21, 2019

