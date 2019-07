Colisão deixa um morto e três feridos na MS-276

Sarah Chaves, com informações do MS News

Acidente ocorrido agora a pouco deixou uma pessoa morta e 3 feridas entre Ivinhema e Nova Andradina a colisão foi registrada na MS-276, próximo a madeireira Navarro.

Segundo informações do site MS NEWS, a batida envolveu dois veículos sendo um Uno, com placas de Ivinhema, e uma Elba, com placas de Presidente Epitácio/São Paulo.

A batida foi tão forte que os veículos ficaram destruídos e o Uno foi arremessado para fora da pista.

A assessoria local acompanha o caso para mais informações

