Com modernização, Senai de Sidrolândia vai ampliar qualificação profissional

Com investimento de R$ 3,5 milhões, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) entrega, nesta quinta-feira (13), as obras de modernização e ampliação da Agência do Senai de Sidrolândia, que vai reforçar o atendimento das demandas das indústrias na região com qualificação profissional.

As obras, segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, vêm ao encontro da missão da instituição de oferecer o melhor em relação a corpo técnico e em estrutura física para os alunos. “Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento da indústria do Estado e a inauguração dessa obra reforça nossa preocupação em sempre buscar oferecer um aprendizado de qualidade”, afirmou.

De acordo com Rodolpho, nos últimos anos a demanda da região de Sidrolândia está muito voltada para a área da indústria alimentícia em razão dos frigoríficos instalados no entorno da cidade. Por isso, nessa reforma de modernização e ampliação da unidade, a indústria de alimentos foi priorizada e, dessa forma, o Senai atenderá as necessidades do segmento.

Localizada na Rua Paraná, no Bairro Pé de Cedro, a Agência do Senai de Sidrolândia passa a contar com quatro salas de aula, laboratório de informática, laboratório de eletroeletrônica, sala de costura, biblioteca, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito para materiais de limpeza e copa.

Além disso, a unidade terá área de convivência para colaboradores, área de convivência com pergolado para alunos, cantina, oficina agrícola, oficina de motos, sala de panificação, almoxarifado, três banheiros femininos, sendo um adaptado para pessoa com deficiência, três banheiros masculinos, sendo um adaptado para pessoa com deficiência, e estacionamento coberto para 14 vagas de carro.

