Comandante da PM estará ao vivo no JD1 nesta terça

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, estará ao vivo aqui no JD1 Notícias para entrevista sobre segurança pública.

A transmissão será feita a partir das 17h no Facebook do JD1, onde você, leitor, também poderá questionar o comandante a respeito da segurança aí no seu bairro, ou cidade.

Fique ligado e participe!





Deixe seu Comentário

Leia Também