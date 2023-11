Concurso de redação premia estudantes com bolsas de estudos em universidade

O ´7º Concurso de Redação Um Passeio com Manoel´, realizado pela Fundação Manoel de Barros, premiou hoje (31/10), três estudantes com bolsa integral de estudo em universidade particular da capital. A ação foi voltada para estudantes do último ano do Ensino Médio, regularmente matriculados nas escolas públicas de Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

"A Fundação Manoel de Barros acredita que o grande mecanismo de transformação na vida das pessoas é a Educação. O Concurso buscou incentivar a leitura das obras do poeta Manoel de Barros, a escrita, a prática do ensino em um concurso real com as competências do Enem e, oportunizar o acesso dos jovens ao Ensino Superior", destacou Marcos Henrique Marques, diretor da Fundação Manoel de Barros.

Para participar, os jovens escreveram um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, sobre o tema ´Desafios para a preservação do bioma Pantanal: responsabilidade local e nacional pela busca da sustentabilidade´. A redação seguiu o modelo da prova do Enem.

Os estudantes classificados do 1º ao 3º lugar ganharam bolsas de estudos na modalidade presencial na Uniderp, sendo bolsa de 100% para o primeiro colocado, 70% para o segundo e 50% para o terceiro. A professora da aluna que conquistou o primeiro lugar também foi premiada, com uma bolsa de estudos de 100% na modalidade EAD de pós-graduação Lato Sensu.

Ao conquistar o primeiro lugar do Concurso, a estudante Jennifer Sthefany Rodrigues Azevedo, disse emocionada, que graças ao prêmio pretende fazer uma graduação na área de Ciências Biológicas: "É uma emoção muito grande! Estou imensamente grata por todo meu esforço ser recompensado e, eu sei que vou levar isso pro resto da minha vida. Só Deus e os professores sabem o quanto a gente batalha, o quanto a gente faz sacrifícios para conseguir estar aqui, esse prêmio vai mudar completamente a minha vida!"

Para o reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino, o Concurso é de extrema relevância pois homenageia o legado do poeta Manoel de Barros e, ao mesmo tempo, incentiva os alunos do Ensino Médio a escreverem, a lerem, a trabalharem temas muito ricos. E, complementarmente, incentiva os jovens a ingressarem no Ensino Superior com alguns incentivos, como as bolsas de estudos.

(Com informações Ascom Fundação Manoel de Barros)

