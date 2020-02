Contribuintes que perderam o prazo ainda podem regularizar o IPVA 2020

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul que estiverem em atraso com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) ainda tem a oportunidade de se regularizarem. A legislação estadual garante parcelamento para dívidas até 2018, e que não estejam inscritos em dívida ativa, do tributo, em até dez vezes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) é possível realizar ainda é possível realizar a operação através do site do Sefaz ou indo até alguma agência fazendária (Agenfas) em todo o Estado.

O secretário da pasta, Felipe Mattos, falou sobre como o processo é realizado. “o proprietário paga uma multa referente ao atraso e, na sequência, faz os demais pagamentos no prazo regular. Para a consulta é preciso ter em mãos o documento do veículo”.

Até então, somente a primeira parcela esta vencida. As próximas datas são 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio de 2020. Desse imposto, 50% é destinado ao Estado e 50% aos municípios onde o veículo foi emplacado.

Para mais informações, os contribuintes podem ir até as Agenfas em seus respectivos municípios, com documentos pessoais e do veículo. A secretaria também disponibiliza os seguinte telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541.

