Conveniência Big Festas é autuada por vender produtos vencidos

O Procon Campo Grande autuou a Conveniência Big Festas na quarta-feira (29), após receber denuncias e constatar irregularidades no comércio localizado na Vila Planalto.

Foram encontrados na conveniência, itens vencidos, avariados, sem data de validade e sem especificação, entre os produtos foram descartadas 22 latas de guaraná que venceram em 2019.

No total foram descartados mais de 17 quilos de produtos, entre outros havia mercadorias vencidas desde junho de 2018, podendo prejudicar a saúde do consumidor que fizesse uso. O proprietário tem o prazo de dez dias para fornecer explicações.

O Procon Campo Grande, orienta o consumidor a observar as datas de validade e as condições dos produtos expostos nas gôndolas dos estabelecimentos. Em caso de denúncia, reclamações ou dúvidas, entre em contato no WhatsApp (67) 9846910-01, na sede do Procon, Avenida Afonso Pena 3128, ou em nossas redes sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também