Corpo de Léo Veras é sepultado na fronteira

O corpo do jornalista brasileiro, Léo Veras, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (13), menos de 24 horas depois de ser executado por pistoleiros, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

O velório aconteceu em Pedro Juan e o enterro aconteceu às 16h, no Cemitério Cristo Rei, em Ponta Porã. Amigos e familiares foram prestar a última homenagem ao jornalista.

Leo Veras foi atingido por 12 disparos de pistola 9 mm, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O jornalista era proprietário do site Porã News, atuou em diversos veículos de comunicação da fronteira, incluindo o site ABC Color.

A execução do profissional de comunicação acende o alerta para o fato de que as facções criminosas estão dominando a fronteira. A morte de Léo teve repercussão nacional, tanto no Brasil quanto no Paraguai.

