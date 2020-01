Corpo do jornalista e comentarista Sérgio Noronha será sepultado neste domingo

O corpo do jornalista e comentarista esportivo Sérgio Noronha será velado neste domino (26), a partir das 9h, na Capela 3 da Real Grandeza. O enterro está marcado para as 14h.

Noronha morreu nessa sexta-feira (24), aos 87 anos, no Hospital Rio Laranjeiras, vítima de uma parada cardíaca, após contrair uma pneumonia há 10 dias.

O jornalista sofria de Alzheimer e morava no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, desde novembro de 2018, levado pelo amigo e árbitro de futebol Arnaldo Cezar Coelho. Quando chegou ao Retiro, Noronha já apresentava sinais de um câncer de mama, que depois evoluiu para o cérebro, com metástase. Durante todo o período em que Noronha esteve no Retiro dos Artistas, Arnaldo custeou o tratamento do amigo e colocou enfermeiros revezando-se na assistência ao jornalista.

De acordo com a administradora do Retiro dois Artistas, Cida Cabral, no período em que permaneceu no local, Noronha foi muito feliz e adorava o convívio com os outros moradores. “A questão do Alzheimer evoluiu e prejudicou aquela pessoa sorridente e alegre que todos conhecemos”, afirmou.

Ao gravar um vídeo sobre o amigo, Arnaldo Cezar Coelho disse que Noronha foi um jornalista esportivo eficiente, honesto e exemplar. “O jornalismo esportivo perdeu um excelente profissional e eu perdi um grande amigo.”

Em sua página nas redes sociais, o presidente do Retiro dos Artistas, Stepan Nercessian, escreveu: “Grande jornalista brasileiro se despediu hoje. Que Deus o receba em sua casa. Sérgio estava morando conosco no Retiro dos Artistas.”

