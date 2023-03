Defesa de Bolsonaro já está em Brasília com as joias

Os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já estão em Brasília com as joias presenteadas pela Arábia Saudita e aguardam notificação do Tribunal de Contas da União (TCU) para devolverem os objetos ao governo federal.

Os advogados de Bolsonaro defendem que as joias sejam entregues em uma agência da Caixa Econômica Federal, e não na Secretaria-Geral da Presidência, como foi ordenado pelo TCU na decisão que definiu a devolução dos bens.

Caso das joias

No início do mês a Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar a suposta tentativa de entrada ilegal de joias de alto valor em 2021, quando a comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou enviar ao Brasil, sem informar a receita federal, um conjunto de peças avaliadas em R$ 16,5 milhões que teriam sido um presente do governo da Arábia Saudita à então primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Logo após a repercussão inicial do caso, o Ministério Público (MP) junto ao TCU determinou que, além do primeiro conjunto, Bolsonaro também devolva outras joias e armas que ele recebeu de presente do governo árabe.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também