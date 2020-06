Demitidas, bailarinas do Domingão do Faustão falam sobre o programa

Priscilla Porangaba, com informações do R7

As ex-bailarinas do Domingão do Faustão Carol Soares, Carol Agnelo e Suellem Morimoto passaram alguns anos de suas vidas trabalhando como . As três, que foram demitidasrecentemente, garantem que voltariam ao palco do programa mesmo se não for para dançar semanalmente e que não guardam mágoas por terem sido mandadas embora.

Carol Agnelo, de 29 anos, trabalhou por nove anos no programa. “Fui demitida porque sempre tem renovação de bailarinas. Já estava há quase 10 anos. Mas não guardo mágoas. Vivi grandes momentos e sempre fui muito feliz ali dentro fazendo o que mais amo na vida, que é dançar”, disse.

Carol Soares, de 36 anos, viveu nove no palco do programa, mas não ficou chateada em ser demitida. “Era algo que eu já queria, pois o programa tinha passado para São Paulo, e eu moro no Rio. Minha filha é bebê e eu ficava indo e vindo, gastando dinheiro com passagem e hospedagem, além de longe dela. Mas se o Domingão um dia voltar para os Estúdios Globo, quero retornar para o balé. Sinto muita falta. Só coleciono momentos maravilhosos que levarei pra sempre comigo. Ano passado voltei como jurada técnica da Dança dos Famosos e amei. Me senti super lisonjeada com o convite”, afirmou.

Questionada se afinal, o Faustão é legal? “Claro! É uma das pessoas mais incríveis que conheço. Ele sempre dá muita oportunidade para todo mundo. Lembro que no dia em que tivemos o musical do Harmonia do Samba. Sempre fui apaixonada por eles e sabia todas as coreografias. Então, me deram a oportunidade de puxar um musical (puxar quer dizer que todas seguem uma líder) e recebi um dos maiores elogios, ao vivo, que o Faustão já me fez. Desde então, Fausto começou a me notar mais e ganhei um destaque maior dentro do programa. Sou muito grata a ele e eterna fã”, afirmou Carol Soares.

Suellem Morimoto tem 32 anos e passou seis na Globo. Ela conta que já esperava a demissão, mas que não voltaria a dançar semanalmente. “Já esperava ser demitida por conta da idade. Não retornaria como bailarina do Faustão, porque te prende muito em relação a trabalhos que necessitam de viagens longas”, disse.

A jovem segue vivendo da dança e fazendo publiposts. “O valor de publipost não foi alterado, porque creio que não é o fato de ser bailarina do Faustão que agrada uma empresa, mas sim a quantidade de seguidores e o perfil. Continuo trabalhando com a dança, que é a minha área de formação. Fui morar no Egito dois meses depois da demissão e iria voltar para os países árabes se não fosse a pandemia. Mas quando estou no Brasil, trabalho como professora de dança na parte de formação profissional de danças árabes e ministro workshops. Também faço gravações de clipes, shows, DVDs e alguns trabalhos em outras emissoras com dança, mas tudo freelancer”, explicou.

Além das amizades que fez, Suellem diz que leva a lição de aproveitar até as portas que se fecham. “A vida é feita de oportunidades únicas e passageiras, e você tem que aproveitar cada momento especial, porque, depois, a porta se fecha e abre uma nova, que vai te desafiar mais ainda. Sou mais grata do que tenho que reclamar. Lá fiz grandes amizades. Vou até ser madrinha de casamento da Ivi Pizzotti, uma das minhas melhores amigas. Tenho muita amizade também com a produção, as figurinistas, as camareiras, a segurança, os câmeras e a direção”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também