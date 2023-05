Donuts decorados são sugestão para adoçar o Dia das Mães

Uma aposta para adoçar o Dia das Mães com uma sobremesa especial são as saborosas "baked donut" (rosquinhas assadsa), produzidas com decoração temática pela Donut Decor, a opção perfeita para presentear ou mesmo decorar a mesa no almoço de família.

Conforme a proprietária Polyanna Campiteli Monteiro de 32 anos, que comercializa as sobremesas, as opções vão desde compra individual com caixinha de presente, a kits personalizados, inclusive atendendo pedidos para festas.

Polyanna destaca produtos nobres e técnicas especiais como diferencial. "A diferença é que eu aposto na decoração, algo bonito de se ver. Também uso a cobertura espelhada, ou cobertura de vidro, que é o meu diferencial, além da decoração. Nessa cobertura utilizo chocolate nobre branco, então além de linda, é muito saborosa".

Ainda para deixar o Dia das Mães mais especial, a Donut Decor lançou o bolo de coração de mais de 1kg. "Ele vai ficar no cardápio, as pessoas podem pedir outros temas ou cores"

Os valores variam de R$8 a R$ 125 em valores tabelados, no entanto, o cliente pode montar sua caixa com as cores e sabores de preferência. Mais informações pelo telefone: (67) 98223-0608 (Polyanna) ou viste o Instagram da Loja no link @Donutdecorbr .

