Eclipse solar visível em todo o Brasil, incluindo MS, acontece neste sábado

O Brasil será palco neste sábado (14) para a o último, e maior, eclipse solar do ano, que será visível de todo o País, incluindo Mato Grosso do Sul.

Em parte do Brasil, especificamente nas regiões Norte e Nordeste, o eclipse será total, quando a Lua “cobre” o Sol por completo, enquanto em outros o evento será parcial, quando o nosso satélite natural cobre somente parte de nossa estrela.

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o eclipse será um parcial, e em Mato Grosso do Sul terá início a partir das 15h40.

Em ambos os casos, é possível se assistir o eclipse, porém, com cuidados para evitar danos aos olhos causados pelo eclipse, que em alguns casos podem ser permanentes e até mesmo levar à perda da visão.

É recomendando que, para se observar o fenômeno, se utilize telescópio com filtro adequado para observação solar ou óculos para eclipse solar, que geralmente são vendidos em lojas próprias de materiais astronômicos.

Outra alternativa para quem não tem acesso a estas lojas está em um material de relativo fácil acesso: Vidros de soldador número 14 ou superior, que podem ser encontrados em lojas de matérias de construção.

Além disso, se recomenda que se combine o uso dos vidros de soldador com óculos escuros, para garantir uma proteção extra contra os raios UV do Sol.

