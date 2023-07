Em nota, São Julião volta a reclamar da Secretaria de Saúde

Após uma reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e o presidente do hospital São Julião na última semana, onde teriam selado um acordo para o pagamento das dívidas do Executivo, a entidade voltou a expor o não cumprimento do acordo por parte da Prefeitura.



O contrato geral do hospital para atender os serviços de saúde SUS do município se encerrava dia 30 de junho e sem a renovação a entidade não pode continuar operando nestes casos. "A administração do Hospital tem registradas seguidas reuniões, contatos e tentativas de negociação com a SESAU, sem sucesso algum, tanto para essa renovação como para outras já vencidas, não renovadas e sequer atendidas. Com isso, diante da responsabilidade e do compromisso com a população, o Hospital recorreu ao apoio da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério Público", publicou o hospital em nota.



Ainda de acordo com o hospital, a não renovação deste contrato da Sesau com o São Julião incide diretamente, na paralização dos atendimentos SUS.



No dia 29 de junho de 2023, data crucial para a renovação do contrato, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão, promoveu uma reunião em seu gabinete com vereadores, representantes da Sesau e do Hospital São Julião.



Na ocasião foi assinada pelos representantes da Sesau e do São Julião, uma ata com o compromisso de renovação do instrumento contratual do Convênio, até a data de 30 de junho de 2023, para que os atendimentos não fossem interrompidos. "Verifica-se que até a presente data, sequer foi apresentada ao Hospital São Julião nenhuma Minuta do Contrato para a necessária análise, conferência, validação e assinatura. Outrossim, o Hospital também não recebeu qualquer comunicação oficial das razões do descumprimento do prazo estabelecido no acordo selado dia 29/06/2023 no gabinete do presidente da Câmara Municipal, diante das autoridades presentes".



Além do contrato geral, o hospital também espera a renovação do contrato de cirurgias gerais e o pagamento da dívida de mais de R$ 1 milhão, e o repasse do montante de emendas parlamentares destinadas ao São Julião.

