Energia furtada durante 2025 em MS é suficiente para abastecer 200 mil casas em um ano

Em 2025, operações contra fraudes e furtos de energia da Energisa Mato Grosso do Sul, recuperou R$ 24,5 milhões e 21,1 GWh de eletricidade, quantidade suficiente para abastecer cerca de 200 mil residências durante um ano, comparável ao consumo de uma cidade do porte de Dourados.

As ações resultaram na emissão de 10.294 termos de ocorrência e permitiram ainda o retorno de R$ 6 milhões em impostos aos cofres públicos, recursos que podem ser aplicados em serviços essenciais à população.

Segundo Alex Almeida Leite, coordenador de medição e combate a perdas da Energisa MS, o trabalho reforça o compromisso da concessionária com segurança, qualidade no fornecimento e justiça tarifária, protegendo os clientes que utilizam a energia de forma regular.

A empresa alerta que o furto de energia é crime, trazendo riscos sérios, como choques elétricos, interrupções no fornecimento e acidentes fatais. “Ligações clandestinas comprometem a estabilidade da rede e prejudicam diretamente os consumidores regulares”, disse Leite.

A Energisa MS reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais, ajudando a tornar o sistema elétrico mais seguro, eficiente e justo para todos.

