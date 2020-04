Escritor Olavo diz que Mandetta deveria ser preso por esconder cura para coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

O escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru da família Bolsonaro, afirmou nessa terça-feira (7) que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deveria ser "preso" e que ele está escondendo remédios para uma suposta cura do coronavírus.

O crime cometido por Mandetta seria a privação dos pacientes de coronavírus da “cura” da doença por não concordar com o uso generalizado da cloroquina, ou hidroxicloroquina, no tratamento.

Em live para o canal conservador Terça Livre, Olavo disse "uns escondiam a cloroquina e outros proibiam de usar. O Mandetta proibiu o negócio. Eles governadores e Ministério da Saúde querem fabricar mortos. Esse Mandetta, eu não daria meu cachorro para ele cuidar. É um sujeito pueril, boboca, metido. Não vou nem falar do governador de São Paulo, João Dória, governador de Goiás, Ronaldo Caiado... esses caras não merecem atenção".

Para ele, o plano de Mandetta e dos governadores é de manter as pessoas em quarentena para destruir a economia nacional e, consequentemente, o governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido).

O escritor também falou sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Chamando o deputado de 'Nhono', Olavo disse que ele é a prova da debilidade da nossa cultura como brasileiro e criticou a passividade dos generais. "Chegou ao ponto que qualquer bunda-mole como esse Nhono manda. É uma coisa absurda. E esses generais estão vendo a criminalidade desses camaradas e não fazem nada, e ainda ficam exaltando esses caras em vez de defenderem a nação".

Olavo ainda criticou o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus de São Paulo, David Uip, que alegou razões pessoais para não falar se tomou hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19. "Esses médicos foram curados e escondem o nome do remédio, para ninguém mais tomar. Você acha que isso é compatível com o juramento do médico? E esse ministro de merda também devia estar na cadeia também, está escondendo remédio. Ele podia salvar milhares de pessoas", completou o escritor.

Mandetta afirmou que permanece no cargo após reunião que teve à tarde com o presidente Bolsonaro. O anúncio do "fico" foi feito em coletiva de imprensa, na qual afirmou novamente que "médico não abandona paciente" e que vai seguir trabalhando com "ciência, foco e planejamento".

