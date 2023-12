Espetinho: Jovem é "empalado" por tronco após cair de moto

O lavrador Igor Silva de Oliveira, de 20 anos, acabou sendo “empalado” por um tronco, que atravessou seu corpo na altura do peito, após ele cair da moto que pilotava no último domingo (24), na cidade de Praia Norte, em Tocantins.

Ao g1, a família informou que, apesar da gravidade do acidente, ele está reagindo bem aos cuidados médicos e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Augustinópolis, onde foi levado logo após o acidente. Ele precisou passar por duas cirurgias em virtude dos ferimentos causados pelo tronco.

“Ele está reagindo bem e agora é só esperar. Estamos esperando sair da UTI para a gente ir lá visitar. Os médicos disseram que surpreendeu eles porque está reagindo muito bem”, disse a cunhada do rapaz.

Segundo familiares, ele quebrou duas costelas e teve parte do fígado e do intestino atingidos. Um parente precisou cortar parte do tronco com uma motosserra para que o jovem fosse levado até um hospital.

