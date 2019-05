Homem é empalado durante assassinato

Celso Mariano Carvalho, 43 anos, foi assassinado a golpes de facão e empalado – que consiste na introdução de uma estaca potiaguda pelo ânus de alguém, fazendo com que ela atravesse suas entranhas –, por volta das 20h de domingo (13). O corpo foi encontrado na segunda-feira (13), de manhã, depois do suspeito pelo homicídio ter avisado algumas pessoas sobre o ocorrido na região do Jupiá, em Três Lagoas.

De acordo com o site JPnews, o suspeito identificado como “Baixinho” teria ligado para um amigo contando sobre o assassinato. Ele matou Celso com cinco golpes de facão depois de beber, se embriagar e discutir com o “colega”.

"Baixinho", morava de favor com amigos na região do rancho onde o corpo foi encontrado. Ele promovia rinhas de galo.

A polícia encontrou o corpo embaixo de uma árvore no quintal de uma das residências da região. Na casa havia 30 pássaros silvestres e outras aves criadas de forma irregular e ilegal.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de Três Lagoas. O suspeito ainda não foi encontrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também