Estudante morre depois de procedimento estético em clínica clandestina

Sheiza Ayala, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (17) após uma hemorragia pulmonar causada por má aplicação de produto estético hidrogel em uma clinica clandestina de Pedro Juan Caballero, fronteira com o Ponta Porã. Ela chegou a ser levada e internada no Hospital Regional de Ponta Porã, mas seu estado de saúde era grave e a jovem não resistiu.

Segundo informações a jovem teria realizado o procedimento sem avisar sua família no último sábado (12) e um dia depois no domingo (13) Sheiza teria passado mal. Ela ainda entrou em contato com a responsável pela clínica clandestina dizendo que tinha falta de ar, a dona do local disse que a jovem deveria descansar por se tratar de crise de ansiedade. O produto é usado para preenchimento e aumento de volume em regiões como glúteos e coxas.

Sheiza deu entrada no Hospital Regional de Ponta Porã e teria ficado internada com complicações graves nas funções pulmonares, morrendo na manhã desta quinta-feira (17).

Tanto a Polícia Civil de Ponta Porã como a Polícia Nacional e o Ministério Público do Paraguai estão investigando o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também