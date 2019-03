Saiba Mais Cidade Detentos do semiaberto plantam mudas de abacaxi, em Dourados

No Dia Mundial da Água, comemorado nesta sexta-feira (22), alunos do curso de Engenharia Ambiental da Uniderp promovem o Pedágio Ecológico, com o intuito de chamar a atenção para a preservação e manutenção da qualidade deste recurso natural, essencial à vida. Resultado de uma parceria com a Semadur - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, a ação prevê a entrega de 200 mudas frutíferas para pedestres e motoristas que circularem no entorno da unidade das 17h30 às 19h.

A iniciativa contará ainda com a exibição de faixas e mensagens para estimular a conscientização sobre a importância da data, instituída pela Organização das Nações Unidas (Onu) em 1992. Entre as espécies doadas estão acerola e romã.

Preservar recursos

A bióloga e docente do curso de Engenharia Ambiental, Edinéia Lazarotto, explica que a entrega de mudas reforça o valor das árvores para o ciclo hídrico e para a manutenção da qualidade da água. "Se quisermos ter esse recurso preservado, precisamos investir em vegetação em todos os lugares, tanto no meio rural, quanto no urbano. É por meio dela que ocorre a absorção da água no subsolo e a sua liberação na atmosfera, o que reflete na formação de chuvas e manutenção do clima", esclarece.

Mais árvores plantadas na cidade também ajudam a evitar que os córregos fiquem sobrecarregados, alerta o coordenador de Engenharia Ambiental, Hugo Koji. "Quanto mais vegetação presente, maior é a área permeável para água da chuva, o que minimiza os riscos de enchentes e inundações. O plantio de mudas em solos vazios ou ambientes de construção é essencial para todas as cidades", explica.

Para adquirir as mudas de plantas ou receber mais informações sobre a ação, os interessados podem comparecer na unidade nesta sexta-feira, a partir das 17h30 e contatar os acadêmicos responsáveis.

